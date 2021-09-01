T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bülent Emrah Parlak: Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var, 10 yıl önceki birçok skeci şu an oynayamayız

"Her dönem vardı ama artık çoğaldı"

01 Eylül 2021 14:20

Tiyatro oyuncusu Bülent Emrah Parlak, "Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var, 10 yıl önce skeç programında oyunculuk yapıyordum. O dönem yaptığımız birçok skeci şu dönem yapamayız" dedi. 

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında konuşan Parlak şunları söyledi;

"Söylediğiniz herhangi bir sözden dolayı hemen adliyeye davet edilebiliyorsunuz. Çok net bir korkutma ve sindirme politikası var ve onun üzerine de artık siz söyleyeceğiniz söze kendiniz sansür uygulamaya çalışıyorsunuz. Ben 10 yıl önce skeç programında oyunculuk yapıyordum. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da... O dönem yaptığımız birçok skeci şu dönem yapamayız. O dönem söylediğimiz bir çok şeyi şu an söyleyemeyiz. Söyletmezler, keserler atarlar. O dönemde bazı şeyler söylenemiyordu ama çok azdı. Her dönem vardı ama artık çoğaldı. Fakat bununla alakalı ne birlikte mücadele var, ne de bir itiraz var. Günlük, anlık paramı kazanayım, ben kurtulayım ardım yansın mantığıyla hareket ettiğimiz için..."

Kaynak: Halk TV

bülent emrah parlakayşenur arslanhalk tv

Diğer Videolar

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Adnan Tanrıverdi Paralel Milli Savunma Bakanı mı?

KYK binasından hırsızlık güvenlik kamerasında

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ekim 2021

İmamoğlu'ndan Kasapoğlu'na: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir

Müzisyen Doğan Duru: Sanatçı olarak hiçbir iktidarın yanında durmayız; ben işin duygusal tarafındayım, dinleyici kalbiyle dinliyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24