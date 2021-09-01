Bülent Emrah Parlak: Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var, 10 yıl önceki birçok skeci şu an oynayamayız

Tiyatro oyuncusu Bülent Emrah Parlak, "Çok büyük korkutma ve sindirme politikası var, 10 yıl önce skeç programında oyunculuk yapıyordum. O dönem yaptığımız birçok skeci şu dönem yapamayız" dedi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında konuşan Parlak şunları söyledi;

"Söylediğiniz herhangi bir sözden dolayı hemen adliyeye davet edilebiliyorsunuz. Çok net bir korkutma ve sindirme politikası var ve onun üzerine de artık siz söyleyeceğiniz söze kendiniz sansür uygulamaya çalışıyorsunuz. Ben 10 yıl önce skeç programında oyunculuk yapıyordum. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da... O dönem yaptığımız birçok skeci şu dönem yapamayız. O dönem söylediğimiz bir çok şeyi şu an söyleyemeyiz. Söyletmezler, keserler atarlar. O dönemde bazı şeyler söylenemiyordu ama çok azdı. Her dönem vardı ama artık çoğaldı. Fakat bununla alakalı ne birlikte mücadele var, ne de bir itiraz var. Günlük, anlık paramı kazanayım, ben kurtulayım ardım yansın mantığıyla hareket ettiğimiz için..."

Kaynak: Halk TV