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Bülent Eczacıbaşı: Tavuk olmayalım

21 Kasım 2017 20:48

Eczacıbaşı Topluluğu ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 12 Kasım’da sona eren 15. İstanbul Bienali’ne yöneltilen eleştirileri fıkralarla yanıtladı. Picasso’ya atfedilen bir rivayeti paylaşan Eczacıbaşı, şunları söyledi: "Dostum Emre Akyüz’ün görüşü pek fazla rağbet bulmadı, şimdi ben o konuda şakayı bir kenara bırakıp, fıkrayı falan... Bige ile aynı görüşte olduğumu burada vurgulamak istiyorum aslını isterseniz.. Emre’nin eleştirisi bienale, sanatçılara değil, aslında kavramsal sanata yönelik bir eleştiri. Bugün ağırlık taşıyan sanat akımına yönelik bir eleştiri, ama bence evet, insan bazen bu düşüncelere kapılabiliyor ama sanat böyle bir şey... Yepyeni şeyler ortaya atıyor, insanların tepkisini de çekebiliyor. Soyut sanatın ortaya çıktığı zamanları düşünelim. Ben sanat tarihçisi değilim ama meraklı bir insan olarak tepeden bakmaya çalıştığım zaman yeni akımların nasıl tepkiler doğurduğunu görmek mümkün sanat tarihinde... Soyut sanata karşı insanların 'Nedir bu saçmalıklar' dediği zamanları hatırlayalım, ama sanat tarihinde ne kadar değerli eserler var değil mi? Sanat tarihinde çok önemli bir devrimle karşı karşıyayız gibime geliyor. Yine küçük bir hikâye ile noktalayayım. Picasso’ya atfediliyor hikâye, ama büyük bir ihtimalle uydurmadır. Picasso’ya bir tavuk resmi yapmasını söylemişler. O da çizgi çizmiş, ee adam demiş ki 'Bunun tavuğa benzer tarafı yok...' Picasso da, 'Tabii ben bunu tavuklar için değil insanlar için yaptım' demiş. Aman tavuk olmayalım, üstüne alınma ama hepimiz için söylüyorum. Kavramsal sanatı böyle işe yaramaz ya da 'Saçmalık' deyip tavuk durumuna sakın düşmeyelim. Burada önemli bir devrimle karşı karşıyayız. Zaman geçtikten sonra tabii sürecin üstüne neler kalacak, onu bilmek mümkün değil ama mutlaka yeni akımlar gelecek, üstüne çıkacak. Unutmayalım ki bienaller bunun da en iyi örnekleridir. Bienalin özelliği o zaten, en uç örnekler.. O nedenle böyle tepkiler olabiliyor, ama işte bu düşünce ufuklarını açması çok anlamlı ve önemli."

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