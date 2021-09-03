Bülent Eczacıbaşı'nın silahlı korumalarıyla şantiyeye girdiği görüntüler gündem oldu

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı korumalarıyla birlikte Bodrum'da bir şantiyede çekilen görüntüleri gündem oldu. Medyaradar'ın haberine göre, Eczacıbaşı’nın, eşi ve korumaları ile birlikte Bodrum’da bir şantiyeye girdiği görüntülerde çalışanların “Burası özel arazi, buraya giremezsiniz” uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize” dediği duyuldu.

Görüntülerde aynı çalışanın “Polise şikâyet edeceğiz” uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Et” yanıtını verdi. Eczacıbaşı'nın arkasındaki belinde silah olduğu görülen beyaz gömlekli bir kişi, videoyu çeken kişinin telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.

"Silahlı adamlarıyla şantiye bastı" iddiaları üzerine Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Eczacıbaşı Cennet Koyu’nu kapatmak isteyince olay çıktı' başlığıyla yayınlanan içerikler, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu olayda, Bodrum’daki kendi arazisine ulaşmak için tek yol olan ve kamu mülkiyetinde bulunan araziden geçmek isteyen Bülent Eczacıbaşı, bölgede ruhsatsız olarak Çağdaş İnşaat tarafından gerçekleştirilen inşaatın görevlileri tarafından 'burası özel arazi' denilerek engellenmek istenmiş ve bu nedenle tartışma yaşanmıştır. Konuya ilişkin adli süreç devam etmektedir" denildi.