T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bülent Ecevit: Birşeyler olacak yarın

23 Haziran 2018 23:38

24 Haziran seçimleri öncesinde Millet İttifakı destekçilerinin arasında eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yazdığı 'yarın' şiiri yeniden gündem oldu. Ecevit'in yazdığı şiirin sözleri şöyle: "birşeyler olacak yarın duruşundan belli kırdaki atların bulutların koşuşundan belli kazışından köstebeklerin toprağı karıncaların telâşından belli birşeyler olacak yarın belki bir tomurcuk belki bir ağacın düşen yaprağı belki de bir çocuk pek o kadar göremesek de uzağı kuşların uçuşundan belli birşeyler olacak yarın öbürgünden önemsiz yarından önemli"

ETİKETLER

bülent ecevitbirşeyler olacak yarın

Diğer Videolar

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçakta hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve KHK'lı Cemal Yıldırım basın açıklaması sırasında gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Dünyada en sık kullanılan soyadları haritası yayımlandı; Türkiye'de birinci değişmedi...

'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam...

"Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti...

Pegasus, CNN Türk'e kazayı yorumlayan eski savaş pilotunu işten çıkardı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24