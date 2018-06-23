Bülent Ecevit: Birşeyler olacak yarın

24 Haziran seçimleri öncesinde Millet İttifakı destekçilerinin arasında eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yazdığı 'yarın' şiiri yeniden gündem oldu. Ecevit'in yazdığı şiirin sözleri şöyle: "birşeyler olacak yarın duruşundan belli kırdaki atların bulutların koşuşundan belli kazışından köstebeklerin toprağı karıncaların telâşından belli birşeyler olacak yarın belki bir tomurcuk belki bir ağacın düşen yaprağı belki de bir çocuk pek o kadar göremesek de uzağı kuşların uçuşundan belli birşeyler olacak yarın öbürgünden önemsiz yarından önemli"