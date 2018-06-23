Bülent Ecevit: Birşeyler olacak yarın

24 Haziran seçimleri öncesinde Millet İttifakı destekçilerinin arasında eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yazdığı 'yarın' şiiri yeniden gündem oldu. Ecevit'in yazdığı şiirin sözleri şöyle:
"birşeyler olacak yarın
duruşundan belli
kırdaki atların
bulutların koşuşundan belli
kazışından köstebeklerin toprağı
karıncaların telâşından belli
birşeyler olacak yarın
belki bir tomurcuk
belki bir ağacın düşen yaprağı
belki de bir çocuk
pek o kadar göremesek de uzağı
kuşların uçuşundan belli
birşeyler olacak yarın
öbürgünden önemsiz
yarından önemli"