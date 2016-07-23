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Bülent Arınç'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması 1

23 Temmuz 2016 01:49

Bülent Arınç: Bana, “Ne kadar da ahmak bir insanmışsın” diyebilirsiniz, Fethullah AKP kurucularından Bülent Arınç, 15 Temmuz darbe gecesine ilişkin olarak “Şunu herkesin bilmesi gerekir, bunu ben darbe gecesi öğrenmekle beraber “Ne kadar da ahmak bir insanmışsın, herkes söylüyordu, herkes bunu söylüyordu, sen itiraz ediyordun diyebilir. Silahlı terör örgütünün Fethullahçı olması o gece ortaya çıkan bir olaydır. Ben o gece öğrenmiş olabilirim, sayın Cumhurbaşkanımız da Genelkurmay Başkanımız da o gece öğrendi” dedi.

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