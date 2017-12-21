Bülent Arınç: Zarrab'a plaket vermemek lazımdı, hediye getirse kafasında parçalardım!

"Türk bayrağı önünde adama 'Türkiye’nin cari açığını düşürmüşsün' dememek lazımdı" Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında BM'nin İran'a uyguladığı ambargosu ve ABD'nin yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Miami'de tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin elinden aldığı ihracat ödülünü eleştirdi. Arınç, "Zarrab'a plaket vermemek lazımdı" diyerek, "Benim elim gitmezdi, vermezdim. Bunları öngörmek lazım" ifadesini kullandı. Arınç "Maaşımdan başka bir şeyim yok" diyerek, "Ben hayatım boyunca bunlardan kaçtım. Ben hükümet sözcüsüyüm, benim yanıma gelip ‘hükümet sözcüm size bir hediye getirdim’ deseydi onun kafasında parçalardım" diye konuştu.