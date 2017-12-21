T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bülent Arınç: Zarrab'a plaket vermemek lazımdı, hediye getirse kafasında parçalardım!

21 Aralık 2017 14:29

"Türk bayrağı önünde adama 'Türkiye’nin cari açığını düşürmüşsün' dememek lazımdı" Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında BM'nin İran'a uyguladığı ambargosu ve ABD'nin yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Miami'de tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin elinden aldığı ihracat ödülünü eleştirdi. Arınç, "Zarrab'a plaket vermemek lazımdı" diyerek, "Benim elim gitmezdi, vermezdim. Bunları öngörmek lazım" ifadesini kullandı. Arınç "Maaşımdan başka bir şeyim yok" diyerek, "Ben hayatım boyunca bunlardan kaçtım. Ben hükümet sözcüsüyüm, benim yanıma gelip ‘hükümet sözcüm size bir hediye getirdim’ deseydi onun kafasında parçalardım" diye konuştu.

ETİKETLER

bülent arınçzarrabplakethediyereza zarrab

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2020

Vuhan'da Koronavirüs için dayanışma: "Güçlü ol Vuhan"

Kızılay'dan Ensar'a dolaylı yoldan 7 milyon 925 bin dolar bağış

Eski AKP'li vekil Uğur Işılak, Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünü değiştirerek söyledi: Ayağıma dünya kiralansa da

İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

Şişli'de mucize kurtuluş! 4'üncü kattan düşen çocuk 1'inci katın demirlerine tutundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24