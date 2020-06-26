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Bülent Arınç, oğlunun ölümüyle ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı: Onu çok özlüyorum

26 Haziran 2020 00:05

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, katıldığı programda trafik kazasında kaybettiği 16 yaşındaki oğluyla ilgili kendisine yöneltilen soru karşısında gözyaşlarını tutamayarak konuşmakta güçlük çekti. Arınç, "Çok özlüyorum, Murat 12 Eylül'de vefat etti, Ankara'ya gideyim okul yaklaşıyor dedi. Beraber gideriz dedim. Giderken kazada rahmetli oldu. Kolay değil insanın dünyası değişiyor. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın, gençliğinin baharında pırıl pırıl bir delikanlı. Nasip değilmiş... Ölüm insanın çok yakınında. İnşallah orada buluşuruz" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, AKP kurucusu ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Haber Global'da 'Jülide Ateş'le 40' programına konuk oldu.

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Jülide Ateş'in, en küçük çocuğunu 16 yaşında trafik kazasında kaybeden Arınç'a "Oğlunuzu özlüyor musunuz" diye sormasının ardından gözyaşlarını tutamayan Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Çok özlüyorum, Murat 12 Eylül'de vefat etti, Ankara'ya gideyim okul yaklaşıyor dedi. Beraber gideriz dedim. Giderken kazada rahmetli oldu. Kolay değil insanın dünyası değişiyor. 3 evladımız vardi 2 kaldı. Biri İstanbul milletvekili oldu, diğeri güzel bir insanla evli, 3 çocuğu var. Güzel bir insanla evli deyince hemen birileri ismini söyleyiveriyorlar, ben bu konuların hepsine cevap veririm ama bir insanın isminin üstüne basa basa söyleyerek, arkadan da fotoğraflarla kızımı ve torunlarımı göstermek, torunlarımı perişan etmek çok yanlış. Birilerine bazen ağır da olsa cevap verdiğim için söylüyorum, kimse beni bu acılarla sınamasın. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın, gençliğinin baharında pırıl pırıl bir delikanlı. Nasip değilmiş... Ölüm insanın çok yakınında. İnşallah orada buluşuruz. "

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