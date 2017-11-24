Bülent Arınç: Beni yok etmek istediler...

Habertürk'te Kübra Par'a konuşan Arınç, partinin kurucularından olduğunu aktarırken AKP'nin bazı resmi toplantılarına çağrılmaması konusunda kırıldığını söyledi. Arınç, şu ifadeleri kullandı: "Resmi toplantılara davet edilmez oldum. Büyük bir haksızlık Ben bu partinin kurucusu olacağım, kendini bilmez birisi bu adam kurucu değil diyecek. Ama içime attım ve bunu gerekli yerlerde söyledim. Bu konuyu çözen yine sayın Erdoğan oldu." Arınç, gazeteci Par'ın "Küstünüz, barıştınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Küsmedim, üzüldüm. Ama siz kurucusunuz, sıfatınız devam ediyor, her zaman söz sahibi olacaksınız denildiği için bana… Ben AK Parti'ye sempatizan değil, o partiye kuran birisiyim." Arınç, kendisine yönelik bu hareketleri kimin yapmış olabileceği sorusuna da "Hepsi malum belli kişiler. İsmini söyleyecek halim yok. En iyisi isim söylemeyeyim. Parti içindekiler de biliyorlar. Beni yok etmek istediler. Ben güçlü bir insanım. Tayyip Erdoğan ile aramızda mesafe açılırsa o zaman kendileri ön planda yer alacaktı. Bizim varlığımızdan endişe duydular" dedi.