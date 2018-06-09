Bülent Arınç: Abdullah Gül geleneğimizi çiğnemeye teşebbüs etti

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Abdullah Gül'ü 1991'den beri tanıdığını hatırlatan Arınç, "14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi kongresinden beri bir kader beraberliğimiz var. Onun Tayyip Bey'in karşısına geçecek olmasını kabul edemeyiz'' diye konuştu. Bülent Arınç, ''Her şeyi benimle paylaşan insanların bu konuyu benimle paylaşmamalarına şaşırdım''dedi. "Ankara'daki arkadaşlarıma sordum. 'Bu gelişmelerden haberiniz var mı?' dedim. On kişiden biri 'Evet biliyoruz' dedi. Abdullah Gül, bir gelişmeyi bekliyor ve bu gelişmenin sonucunu aldıktan sonra karar verecek veya bu tekliflere hayır diyecek diye düşündük'' dedi. Arınç, gazeteci Nagehan Alçı'nın, "Bir nevi Abdullah Gül'ün geleneğinizi çiğnediğini söylüyorsunuz" demesi üzerine, "Geleneğimizi çiğnemeye teşebbüs etti" yanıtını verdi.