Buket Aydın'dan Kanal D'den ayrılış şekliyle ilgili iddialara yanıt: Şerefsizce, bir kadına şiddet operasyonu yapıldı

Eski Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, kanaldan güvenlik görevlisi eşliğinde çıkartıldığı iddiaları için "O gün şerefsizce, bir kadına şiddet operasyonu yapıldı" dedi.

tv100''de Okan Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Aydın, kanaldan ayrıldığı gün böyle bir olayın yaşanmadığını, bülten akışını ekip arkadaşlarıyla birlikte izlemesinin ardından hiçbir müdahale olmadan çıktığını söyledi. Aydın, güvenlik eşliğinde çıkartıldığı iddiaları için de "Bir takım internet sitelerinin de alet olmasıyla çok şerefsizce bir kadına şiddet operasyonu yapıldı" dedi.