Bugüne kadar AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaştan 128 milyar dolar tepkisi: Millet hakkı olanı istiyor; niye hakaret olsun?

Eskiden AKP'ye oy verdiğini belirten vatandaşın, Merkez Bankası'nın çokça tartışılan 128 milyar dolar rezervi hakkında sorulan soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Vatandaş, "Millet hakkı olanı istiyor. Niye hakaret olsun? Ben de bu zamana kadar AK Parti'ye oy verdim. Bu zamandan sonra niye oy vermiyorum? Bunun bir sebebi olmalı değil mi" diye konuştu.

Eskiden AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaşın "128 milyar dolar nerede?" sorusuyla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

Yol TV'nin "128 milyar dolar nerede demek hakaret mi? sorusuna eski AKP'li vatandaşın verdiği yanıt şöyle:

"Bu saatten sonra AK Parti'ye vermeyi düşünmüyorum. Millet hakkını istiyor. Millet aç geziyor. Yazık günah değil mi bu kadar millete? Hakaret değil efendim. Millet hakkını istiyor. Millet karnını doyurmasını, evine ekmek götürmesini istiyor. Kimse hakaret olarak görmesin, hakaret değil!

Ben iş bulamıyorum, 4-5 aydır yatıyorum. Vallahi iş bulamıyorum. Millet evine ekmek götürmek istiyor. Ben onu bilirim!"