Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu paylaşımda bulundu. Şişli Belediyesi'nde çalışan Ari isimli down sendromlu gencin görüntülerini paylaşan Hayri İnönü, "Ari ile 1 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kamu ve özel sektörde, +1 farkla Down Sendromlu bireylerin iş hayatına katılımını destekliyoruz" ifadesini kullandı.