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“Bugün BM’nin sesi çıkıyorsa Abdülhamid'in böldüğü pasta yüzünden”

06 Ocak 2018 12:54

Borsa İstanbul'da "Hümayun Sohbetleri: Sultan Abdülhamidsiz Bir Asır" söyleşisi düzenlendi. Etkinlikte 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, Yahudilerin İsrail’i kurma taleplerini bildiğini söyleyerek Birleşmiş Milletler’in geçen günlerde aldığı Filistin kararında Abdülhamid’in etkisinin olduğunu iddia etti. 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun şöyle devam etti: “Açıklık getirecek olursak, o dönemde Yahudiler'in Abdülhamid'ten toprak istemeleri söz konusu... Orada bir yurt kurma çabasını gören tek kişi o dönemde Abdülhamid Han. O dönem 'petrol arayacağız' diye geliyorlar. Abdülhamid Han onları yurt kurma çabalarını biliyor. Sultan Abdülhamid orada yurt kurulmasın diye, tahtını kaybetti. Yurt kurulmasın diye hanedanı sürüldü. Toprak istemeye geldiklerinde Abdülhamid Han biliyor ki bu dilekleri bir dönem sonra gerçekleşecek. Abdülhamid Han, 'Bu pastayı bölmem lazım' diyor. Bugün Birleşmiş Milletleri'in sesi çıkıyorsa Abdülhamid'in böldüğü pasta yüzünden..." dedi.

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