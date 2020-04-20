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Bugün açılacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tanıtım videosu yayınlandı

20 Nisan 2020 10:57

İstanbul'da yapılan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı bugün açılıyor. Açılışla birlikte hastanenin acil bölümü vatandaşların hizmetine sunulacak. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

2 bin 682 yataklı hastanede, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatör sayesinde deprem anında da ameliyat yapılabilecek. 10 Eyfel Kulesi ağırlığında demirin kullanıldığı hastane açılış öncesi havadan drone ile görüntülendi.

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Başakşehir Şehir Hastanesitanıtım videosuistanbul

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