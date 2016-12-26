Bugün 50. yılını kutlayan Anadol'un ilk reklamı: Koşarsın, aşarsın, coşarsın Anadol’um benim!

Türkiye'nin ilk yerli ve seri üretim otomobili, Anadol’un ilk hattan inişinin 50’nci yılını kutluyor. “Koşarsın, aşarsın, coşarsın Anadol’um benim. Yutarsın elleri doludizgin. Anadol’um benim! Sağlamsın, güven verirsin şasinle. İşin tez, aşar gidersin motorunun gücüyle. Ne desem az senin için. Anadol’um benim!” TV reklamlarında bu şekilde duyurulan Anadol’un bir de kullanma kılavuzunu andıran el kitapçığı vardı. Hatta sürüş keyfini artırmak için “Motorun fren yapması için yokuşu vitesle inerken kontak anahtarını asla kapatmayınız. Fazla benzin sarfiyatını önlemek için vites boşta iken fuzuli yere motora gaz vermeyiniz” gibi uyarılar yer alıyordu.