Buğday tarlalarını gezen CHP'li Sarıbal: Böyle devam ederse ülkeyi ciddi bir gıda krizi ve kıtlık bekliyor

Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinde bir buğday tarlasından video çeken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bu yıl karla kaplı olması gereken tarlalarda bir damla kar bulunmadığını belirterek, “Bizi ciddi bir üretim krizi ve kıtlık bekliyor” dedi.

"2.5 ay önce toprağa düşmüş olan buğday tohumu bugün çimlenmiş" diyen Sarıbal, "Toprakta çatlaklar ve kar olmadığı için şu an bu buğday çimleri her an yanmayla, yok olmayla karşı karşıya. Bugün 8 Ocak 2022. Erzurum Horasan'da bir gram kar yok. Yani bizi bekleyen bir iklim krizi var. Eğer böyle devam ederse ülkeyi ciddi bir üretim, gıda krizi ve kıtlık bekliyor" dedi.