Büfe sahibinin parasını çalan kadın, dikkat dağıtmak için soyundu

İstanbul Esenler’de bir büfeye müşteri gibi gelen hırsız kadın, büfe sahibine yanaşarak büfe sahibinin cebinden bin TL para çaldı. Büfe sahibinin işyerinden çıkmasını istediği kadın büfe sahibinin dikkatini dağıtmak için bir anda soyunmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında büfeye gelen hırsız kadın, ilk önce büfe sahibi Eşref Oğuz’dan dolapta bulunan ürünlerin fiyatını sorarak almak istediğini söyledi. Büfe sahibi dolabı açtığı sırada kadın, Eşref Oğuz’a yanaşarak taciz edip el çabukluğuyla cebindeki bin TL’yi aldı.

Büfe sahibi cebindeki paranın olmadığını anlayınca sokağa çıkarak kadını bulmaya çalıştı.

Polis şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.