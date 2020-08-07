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Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı

Mağdur işletmeci şikâyetçi oldu

07 Ağustos 2020 13:58

Denizli'de bir büfeye giren 2 kişi, 3 bin 200 liralık alışverişi EFT ile ödediklerini söyleyerek, büfe sahibini dolandırdı. Hesabına para gelmediğini fark eden mağdur işletmeci şikayetçi oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda, büfe işletmecisi Ali Yıldız, 3 bin 200 TL'lik içki ile sigara alan ve telefondan EFT'yle ödeme yaptıklarını söyleyen 2 kişi tarafından dolandırıldı. Yıldız'ın şikayeti üzerine jandarma, EFT talimatını bankayla görüşüp, iptal ettikleri anlaşılan ve bu şekilde başka bir çok kişiyi de dolandırdıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

3 bin 200 liralık alışveriş yaptılar

31 Temmuz'da Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde yaşanan olayda Ali Yıldız'a ait büfeye gelen 2 kişi, toplam 3 bin 200 TL'lik alışveriş yaptı. Yıldız'ın IBAN numarasını alan ve parayı banka hesabına EFT yaptıklarını söyleyen 2 kişi dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra Yıldız, hesap işlemlerinde bir hareket olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Yıldız, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), şikayet üzerine araştırma başlattı.

Daha önce de yapmışlar

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen JASAT ekibi, 2 şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin çok sayıda esnafı EFT yoluyla dolandırdığı sanılıyor.

"Diğer esnaf arkadaşlarımı uyarıyorum"

Büfe sahibi Ali Yıldız, esnafı EFT dolandırıcılarına karşı uyararak şu sözleri dile getirdi:

"İş yerime gelen iki kişi, toplam 3 bin 200 liralık içki ve sigara alışverişi yaptı. Yanlarında para ve kredi kartı olmadığını söyleyip, EFT yapacaklarını söylediler. Telefonla benim IBAN hesabıma parayı gönderdiğini söyleyip, gösterdi. Ben de inandım. Sonra fark ettim, EFT mesai dışında anında hesaba yatmıyormuş, mesai saati başlayınca para geliyormuş. EFT'yi bana gösterdikten sonra iptal etmiş. Ben de diğer esnaf arkadaşlarımı uyarıyorum. Bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olsunlar."

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