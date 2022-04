Buca Metrosu'nun temel atma töreninde Tunç Soyer'den hükûmete tepki: İzmir bu ülkede değil mi

İzmir tarihinin 12 milyar liralık maliyetiyle en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu'nun temel atma töreni, binlerce yurttaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı.

"Hükümet istifa" sloganının atıldığı törende hükümeti eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ankara'ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye vatandaşı değil mi? İzmir, 2021'de 133 milyar vergi ödemesine rağmen merkezi yönetimden sadece 3,5 milyar liralık yatırım aldı. 40 verdi, 1 aldı. Asla kabul edilemez" dedi.

Buca'nın Şirinyer semtindeki ESHOT Garajı’nda yapılan temel atma törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Akın ve Yüksel Taşkın, Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve binlerce yurttaş katıldı.

Hükümeti eleştiren pankart ve dövizler alandan kaldırıldı

İzmir'in en büyük ilçesi Buca'da yapılan temel atma törenine yurttaşlar, hafta içi olmasına rağmen büyük ilgi gösterdi. Hükümeti eleştiren pankart ve dövizler alandan kaldırıldı. Sadece CHP bayrakları ve Atatürk posterlerine izin verildi. Yurttaşlar zaman zaman "Hükümet istifa" sloganı attı.

"Ekonomik krizin ortasında İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatıyoruz"

Buca Metrosu'nda geçmiş dönem belediye başkanlarının önemli katkılarının olduğunu vurgulayan Soyer, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıntılar yaparak şöyle konuştu:



"Tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Milletimiz harap ve bitap düşmüş vaziyette. Burada, namüsait vaziyet, ahval ve şeraitte, İzmir'in kaderini değiştirecek Buca Metrosu'nun temelini atıyoruz. Vazifemizi yerine getiriyoruz. Ekonomik krizin ortasında İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatıyoruz. İzmir'in gecikmiş en önemli toplu ulaşım projesi Buca Metrosu'nun yolculuğu bugün burada başlıyor. Buca Metrosu, her gün İzmir nüfusunun 10'da birini taşıyacak. Her gün 10 İzmirliden biri, yani 400 bin İzmirli bu hattı kullanacak. Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Metro 90 saniyede bir hareket edecek. Hat üzerinde her biri 6 vagondan oluşan 20 tren çalışacak. Bu devasa yatırımı merkezi hükümetten tek kuruş almadan tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla yapıyoruz.



Doğru ve şeffaf finansal yönetim nedeniyle İzmir Büyükşehir'in uluslararası kredi notu 3A, yani en üst düzeyde. 490 milyon euroluk uluslararası yatırım kredisi temin ettik. 4 sene ana para geri ödemesiz olmak üzere 12 yılda ödeyeceğiz. Trenleriyle beraber 765 milyon euroya mal olacak. Yıllık işletme geliri ise yaklaşık 45 milyon euro. Buca Metrosu, dünyanın fizibilitesi en büyük yatırımlarından biri. Dünya üzerinde metronun kendi finansmanını karşılaması 30 yıl iken biz bunun yarı yılında tamamlayacağız. Her bir yolcu için belediye bütçesinden günde yaklaşık 5 lira ilave yapıyoruz. Raylı sistemde çok düşük olduğu için bu desteğe Buca Metrosu'ndan sonra ihtiyaç duyulmayacak."

"Buca Metrosu, kendi maliyetini karşılayan zekice yürüttüğümüz bir tasarruf projesidir"

Buca Metrosu ile belediyenin 48 milyon euro tasarruf edeceğini söyleyen Soyer, AKP hükümetini yatırımlar üzerinden şöyle eleştirdi:

"Buca Metrosu ile soluduğumuz hava temizlenecek. Kendi maliyetini karşılayan zekice yürüttüğümüz bir tasarruf projesidir. Bu yalın hesap, kamunun tüm kaynaklarını elinde tutmasına rağmen Buca Metrosu'nu yıllarca getirmeyen hükümete İzmir'in güçlü bir cevabıdır. Türkiye, 81 ilden oluşan bölünmez bir bütündür. İzmir bunun ayrılmaz bir parçasıdır. 4,5 milyon kişinin yaşadığı şehir Cumhuriyet’in kalesidir. Ankara'ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye vatandaşı değil mi? Biz, İzmir'i demir ağlarla örüyoruz. Narlıdere Metrosu'nu, Çiğli Tramvayı'nı bitirmek üzereyiz. Hükümetin 4 buçuk kilometrelik Halkapınar-Otogar projesi nerede? 7 senedir yatırım planında, neden bir adım atmadınız? Depremzedeler için bulduğumuz krediyi, tek imzayı bekleyen onlarca projeyi ne zaman onaylayacaksınız? İzmir, 2021'de 133 milyar vergi ödemesine rağmen merkezi yönetimden sadece 3,5 milyar liralık yatırım aldı. 40 verdi, 1 aldı. Asla kabul edilemez. İzmirlilerin şunu bilmesini istiyorum. Bu durum bizi asla yıldırmadı, asla yıldırmayacak. Aksine yeni yatırımlar için kararlılığımızı daha da artırdı. Sadece 3 yılda, 2019'dan bu yana İzmir'de yaptığımız yatırım tutarı 11 milyar lirayı aştı. İzmir tarihinin en büyük yatırımını başlatmamız işte bu kararlı duruşumuzun sonucudur. İzmir'in refahını büyütmeye ve adil dağıtmaya devam edeceğiz. İzmir buna muktedirdir."

"Kara kışta hiçbir İzmirliyi yoksulluğa ezdirmeyeceğiz"

Buca Metrosu projesinin sadece ulaşım projesi olmadığını, aynı zamanda büyük bir istihdam sağlayacağını dile getiren Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Genç mühendis istihdamını zorunlu kılıyoruz. 2 bin 500 personel çalışacak. Bölgedeki esnaf, imalat ve hizmet sektörünün tamamı bu yatırımdan faydalanacak. Metro yatırımı, bu zor dönemde İzmir ekonomisine can suyu olacak. İlk sürücüsüz raylı sistemlerden Buca Metrosu, İzmir trafiğine rahat nefes aldıracak. Trafikte yüzde 75 rahatlama olacak. İzmir'in kentsel gelişimi açısından da tarihi bir proje. Narlıdere-Bornova metro hattıyla Üçyol'da, İZBAN'la Şirinyer'de, önümüzdeki günlerde yapacağımız Karabağlar-Gaziemir Metrosu'yla birleşecek. İzmir'i demir ağlarla örüyoruz.

Kara kışta hiçbir İzmirliyi yoksulluğa ezdirmeyeceğiz. Kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyeceğiz. Aynı anda da yatırımları teker teker hayata geçirmeye devam edeceğiz. İzmir'e 4 yılda kazandıracağız Buca Metrosu'nu. Yoksulluğu tarihe gömmek için göğsünü siper eden Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum."