Bu video uçağa binmekten vazgeçirdi!

Katar Havayolları çalışanı, uçağın pilot kabininden çekilen video ile Twitter kullanıcılarını şok etti. Videoda, bir yolcu uçağının Yeni Zelanda’nın Queenstown kentine inişi gösteriliyor. Jigar Zaveri rumuzlu bir kullanıcı, “Bu video, neden asla Queenstown’a gitmeyeceğimi açıklıyor” diye yazdı. Bazı kullanıcılar, bu bölgede uçuşun oldukça tehlikeli olduğunu kaydetti. TheJudge rumuzlu kullanıcı, “Güney Alpler üzerinden Yeni Zelanda’ya gittim. Hiç de rahat bir uçuş değildi. Hayatımda yaşadığım en korkunç uçuştu. Uçak çok hızlı iniyor, çocuklar bağırıyor, baş üstü bagaj bölümünün kapağı açılıyor, içinden bagaj düşüyordu. Her yer dağdı” ifadelerini kullandı.