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"Bu video bir suç duyurusudur" diyen Ataol Behramoğlu'ndan 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağına tepki

“Araç gerektiren işlerini nasıl yerine getirecekler?"

22 Şubat 2021 13:14

Ataol Behramoğlu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma ve toplu taşıma araçlarına binme yasaklarına tepki göstererek "Bu video suç duyurusudur" dedi. Behramoğlu, “65 yaş üstü insanlarımıza uygulanan yasaklar devam etmekteyken İstanbul Valiliği bir karar alarak; bu yaş grubundaki insanlarımızın kamu araçlarına binmelerini yasakladı. Böyle bir karar, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahilere uygulanan yasakların tıpkısıdır" diye konuştu. 

Covid-19 sebebiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma ve toplu taşıma kullanma yasağına tepki gösteren usta şair Ataol Behramoğlu, sosyal medyadan videolu ve yazılı açıklamada bulundu.

“Araç gerektiren işlerini nasıl yerine getirecekler?"

Yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya seslenen Behramoğlu, “Sayın İstanbul Valisi, kamu araçlarına binmeyi yasakladığınız 65 yaş üstü yurttaşlar, varsa eğer bu havada özel araçlarını da kullanamayacaklarına göre, araç gerektiren işlerini nasıl yerine getirecek, sorunlarını nasıl çözecekler? Bu incitici kararı kaldırmayı düşünmez misiniz?” diye sordu.

“Bir zamanlar ABD'de siyahilere uygulanan yasakların tıpkısıdır"

Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde böyle bir uygulamanın olmadığını vurgulayan ve videolu bir açıklama yaparak valiliğin kararını eleştiren Behramoğlu, “65 yaş üstü insanlarımıza uygulanan yasaklar devam etmekteyken İstanbul Valiliği bir karar alarak; bu yaş grubundaki insanlarımızın kamu araçlarına binmelerini yasakladı. Böyle bir karar, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahilere uygulanan yasakların tıpkısıdır. Bu video, İstanbul Valiliği'nin kararına karşı, bu kurum hakkında suç duyurusudur. Sesimizi yükseltelim, susmayalım, suç duyurularını çoğaltalım” şeklinde konuştu.

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