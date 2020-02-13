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Bu vatandaşa göre Kanal İstanbul'dan İmamoğlu arsa alırsa 'iki yüzlü'; Albayrak alırsa makul

13 Şubat 2020 16:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’da arsa aldığı sorusunun yöneltildiği sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Kendine Muhabir” adlı YouTube kanalı, bir yurttaşa "Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul projesi güzergahından 13 dönümlük arsa satın aldığı ortaya çıktı. Bu skandal hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu.

“İki yüzlülük bu” diyen vatandaş şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu denen adamı aslında akıllı olan herkes tanır. Adamın vasfı, sıfatı bile insanların baktığı zaman anlaması lazım. Tilki gibi adam, iki ayaklı tilki… İnsanlarımız maalesef kör, sağır…"

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanmasını da 'kıyamet alameti' olarak yorumlayan kişi, muhabirin “Stüdyodan uyardılar, arsayı alan Ekrem İmamoğlu değilmiş, Berat Albayrak almış” sözleri üzerine, "Abisi herkes alabilir. Parası olan alabilir, illa birisi alıyor diye kötü muamele çekmek manası yok yani" diye konuştu. 

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