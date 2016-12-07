Bu sözler TRT ekranında söylendi: Martin Schulz’un annesiyle bir şeyimiz mi olmuş!

TRT’de yayınlanan Derin Analiz programında Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz için "Annesiyle mannesiyle bir şeyimiz mi olmuş” ifadeleri kullanılması sosyal medyada tekrar gündem oldu. OdaTV'nin haberine göre, Schulz'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştiren programın sunucusu Hasan Kurtulmuş, “Brüksel’dekiler kim? AP Başkanı olarak geçinen adam kimin halinden anlar. Sayın Schulz ile bizim ne derdimiz olabilir durup dururken. Annesiyle mannesiyle bir şeyimiz mi olmuş. Sülalesiyle bir ilişkimiz mi olmuş” dedi. Bu sözlere destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut da “Söylediğin çok önemli. Bir kavgamız mı oldu. Ailesiyle Türkiye’nin bir kavgası mı oldu? Şahsi kinle, ben anlamıyorum” ifadelerini kullandı.