Dışı 'hindi', içi pasta

İngiliz pastacı Sarah Hardy, ailesine çiğ hindi görünümlü bir pasta ikram ederek, onları şaşkınlığa uğrattı.

49 yaşındaki İngiliz pastacı Hardy, ailesi ve arkadaşlarına şaka olarak çiğ hindi görünümlü pasta hazırladı ve sundu.

Hardy, ailesinin ilk önce çiğ bir hindi sandıkları pastadan iğrendiğini ifade etti.

“İnsanlar bunu hem seviyor hem nefret ediyor. Bu alınabilecek en güzel tepki!” diyen Hardy, iğrenme duygularının üstesinden gelip pastayı deneyenlerin, önlerinde portakal ve romlu bir pasta olduğunun farkına vardığını ekledi.

Bu ilginç tasarımı yapmayı tamamen kendi kendine öğrendiğini belirten Hardy, “Buna çocukluğumda başladım. Bir heykeltraştım, Avrupa ve Amerika’yı dolaşıp müzeler için balmumu figürler yaptım. Sıradan Noel pastaları yapıyordum ve beklenilen şeyler yapmak istemedim.” ifadesini kullandı.

Hardy, pastanın her bir parçasını kalıpla üretti. Daha sonra üzerini şeker hamuru ile kaplayıp, hindi derisi görünümü vermek için badem ezmesi kullandı.