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Bu nasıl program; sunucu, konuğunu canlı yayında ateşe verdi!

24 Ocak 2017 21:45

Kuveyt'te yayınlanan bir komedi programının sunucusu, canlı yayında konuğunun üzerine benzin dökerek ateşe verdi.Al Arabiya'nın haberine göre Kuveytli ünlü program sunucusu Jassem Rajab, programın daha başında konuğuna 'Instagram'ın en yaygaracı kişisi' diyerek meydan okudu ve ardından canlı yayında üzerine benzin dökerek elindeki kibritle tutuşturdu. Rajab konuğunun herhangi bir acı hissetmediğini, üzerinde özel koruyucu bir tabaka bulunduğunu ve ateşin hemen yangın tüpü ile söndürüldüğünü söylese de, sunucu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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