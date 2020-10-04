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A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

"Bu milletin İman gücü var, ABD isterse doları 10 liraya 20 liraya çıkarsın"

04 Ekim 2020 10:09

A Haber'in yaptığı röportajda ekonomiye dair yorumlarda bulunan bir vatandaşın ifadeleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Vatandaş, "Bu milletin İman gücü var isterse doları 10 liraya 20 liraya çıkarsın" dedi. 

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