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''Bu memleketten ya Kemalistler gidecek ya biz''

05 Temmuz 2018 16:14

Akit TV'de açıklamalar yapan Aczmendi şeyhi Müslüm Gündüz, tehditte bulundu. “Kemalistler bizi iyi biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek. Biz varken Kemalistler burada rahat edemez” diyen Gündüz, CHP'ye oy veren yurttaşlara hakaret etti. Odatv'nin haberine göre, “İslam dinini ortadan kaldırmak için kurulmuş bir dini harekettir Halk Partisi” diyen Müslüm Gündüz, “Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlara ne diyorsunuz?” sorusuna ise, “Eğer ahmak değilse, Anadolu'da güzel bir söz var beni mahzur görsünler, ahmak sınıfına bir şey demiyorum. O partiye kısaca cehennem partisi diyor Anadolu” yanıtını verdi.

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