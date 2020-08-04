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Bu mağaraya Eskişehir’den giren Bolu’dan çıkıyor

04 Ağustos 2020 10:53

Eskişehir ile Bolu sınırında bulunan 450 metre uzunluğundaki Düden Mağarası’nın bir ucu Eskişehir’e diğer ucu Bolu’ya çıkıyor.

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki bir dağın içinde yer alan Düden Mağarası’nın girişi, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyyayla Mahallesinde bulunuyor. Bin 300 rakımlı bölgedeki bu mağara, Eskişehir ile Bolu’yu birbirine bağlıyor. 450 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre boyunda olan çift katlı mağaraya Eskişehir’den giren Bolu’dan Bolu’nda giren de Eskişehir’den çıkıyor.

Ayrıca İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’ni de ayıran doğal güzelliğin içinden akarsu da geçiyor. İlkbahar aylarında artan su seviyesi yaz aylarında ise düşüyor.

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