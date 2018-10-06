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Bu köyde kadınlar yatıyor, erkekler çalışıyor

06 Ekim 2018 20:04

Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç köyünde 15 yıl önce muhtarlık tarafından alınan kararla kadınların yük taşıması yasaklandı. Yük taşıyan kadınların bel ağrısı şikayetleri nedeniyle alınan kararla birlikte köyde bir dönem yükleri taşıyan erkekler bu durumdan şikayete başlayınca 'işçi' formülü bulundu. Köyde son yıllarda bağ, bahçe ve çay işlerinde yük taşımacılığı için yevmiye usulü ile erkek işçiler çalıştırılıyor. Karadeniz'de bağ ve bahçe işlerinde erkeklere göre daha fazla çalışan kadınlarla ilgili Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç köyünde karar alındı. Muhtarlık tarafından 15 yıl önce alınan kararla kadınların yük taşıması yasaklandı. Kararda, "Küreselleşen dünyada kadın bir araç olarak kullanılamayacağı gibi, kadınlarımızın yük taşımamaları ve kötü muamele görmemeleri, eşleriyle eşit haklara sahip olduklarının bilinmesi, kadın ve insan hakları beyannamesi gereği kötü muameleye izin verilmeyeceği, vuku bulması halinde cezai işlem yapılacağı ihtiyar heyeti tarafından karar altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Kararın alınmasında yük taşıyan kadınların bel ağrısı şikayetleri etkili oldu. Kararla birlikte kadınlar özellikle çay tarımında yük taşımayı bıraktı, işler erkeklere kaldı. Kararın uygulandığı köyde bir dönem yükleri taşıyan erkekler bu durumdan şikayete başlayınca 'işçi' formülü bulundu. Köyde son yıllarda bağ, bahçe ve çay işlerinde yük taşımacılığı için yevmiye usulü ile Gürcü erkek işçiler çalıştırılıyor. Köyün kadınlarının kimileri sadece ev işlerini yapıyor kimileri de ilçede kamu kurumlarında İşkur aracılığı geçici işlerde çalışıyor.

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