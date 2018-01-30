Bu köprünün eşi benzeri yok; altında su geçmeyen köprü görenleri şaşırtıyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde sahil alanına 160 metre uzunluğunda kemer şeklinde demirden yaya köprüsü yapıldı. Alışılmışın dışında olarak karanın üstüne yapılan, altından su akmayan ve çevrede ‘Aşk köprüsü' adı verilen köprü, görenlerin ilgisini çekiyor. Arsin'de, belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine ilginç bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve ‘seyir köprüsü' olarak adlandırılan altından su akmayan köprü, görenlerin ilgisini çekiyor.