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Bu kitabı okuyabilmeniz için sayfalarını yakmanız gerekiyor!

20 Ekim 2017 13:31

Ray Bradbury‘nin 1953 yılında yayınlanan ve yayınlandığı dönemlerde bir hayli ses getiren kült romanı Fahrenheit 451, yeni bir tasarımla yeniden yayınlanmak üzere hazırlanıyor. Ancak bu sefer oldukça ilginç bir konseptle hazırlanan kitabın okunabilmesi için sayfalarının yakılması gerekiyor. “Super Terrain” isimli bir tasarım grubu tarafından geliştirilen projede, ısıya dayanıklı olan kitabın sayfaları yakıcı bir madde yardımıyla ısıtılıyor. Böylece siyah katman altında kalan yazılar ortaya çıkıyor ve sayfalar okunabilir hale geliyor.

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Bu kitabı okumanız için sayfalarını yakmanız gerekiyor!

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