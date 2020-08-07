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Bu kez şiddet erkek kardeşten; bıçaklanan hemşire kadını verdiği komutlar kurtardı

"Annem yaralara "baskı yapın, oraya tampon yapın" demesi üzerine hayatta'

07 Ağustos 2020 15:41

Bursa'da kızdığı hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan kardeşin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı. Oğlu Cemal Gürkan Gülbakan; 'Annem yaralara "baskı yapın, oraya tampon yapın" demesi üzerine hayatta'' dedi. Yaşanan olay kameralar tarafından kaydedilirken Zübeyde Gülbakan'ın kardeşi ve olayın şahitleri yaşananları anlattı. 

Osmangazi ilçesinde daha önceden de ablasını ve çocuklarını tehdit eden kardeş Mustafa B. ablası Zübeyde Gülbakan'nin yaşadığı evin kapısına dayandı. Zübeyde Gülbakan o sırada dışarıda olan çocuklarının geldiğini düşünerek kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz Mustafa B. elindeki bıçakla ablasını farklı yerlerinden bıçaklamaya başladı. O sırada evde bulunan 14 yaşındaki yeğeni balkona çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı. Sesleri duyan komşuları ve sokaktaki esnaf hemen yukarı çıkarak olaya müdahale etti.

Şüpheli Mustafa B. yukarı gelen komşuları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Zübeyde Gülbakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



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