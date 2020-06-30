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Bu kez Kadıköy muhtarları konuştu: Kadıköy, yükseltilmesi gereken değil, korunması gereken bir değerdir

30 Haziran 2020 08:06

İstanbul Kadıköy'de yapılması plananan 193 milyon TL maliyetli AVM'ye karşı çıkan ilçe muhtarları, projeye neden karşı olduklarını anlattı. 

Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, muhtarlar Kadıköy'de bir AVM ihtiyacı olmadığını vurgulamanın yanı sıra ilçenin "yükseltilmesi gereken değil, korunması gereken bir değer" olduğunu dile getirdiler. 

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