T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bu kez İZBAN’da kendi kitabını okudu

Bazı insanlar ‘o kişiye inat olsun diye mi kitap yazdın?’ yorumları yapıyor ama alakası yok

08 Eylül 2020 10:36

İzmir’de 5 yıl önce toplu taşıma aracı İZBAN’da kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğraflanıp ayrımcı bir dille sosyal medyada paylaşılan ve verdiği cevapla bir anda Türkiye gündemine oturan Ali Uçar, kitap yazdı. 

Kendisini küçümseyen kadına inat olsun diye kitap yazmadığını, çocukluğundan bu yana yazar olmak istediğini belirten Uçar, "Bugüne dek birçok deneme yapmıştım ama beğenmemiştim. En sonunda başarıya ulaştığımı düşünerek kitabıma son halini verdim. Olumsuz eleştirilere de açığım. Herkeste olduğu gibi benim de eksiklerim vardır. Bu şekilde eksiklerimi görmüş olurum ve bunları gidermeye çalışırım. İnsanların okuyup yorumlarını benimle paylaşmalarını bekliyorum” dedi.

ETİKETLER

ali uçarTerlikli İZBAN kekosukitapyazar“Kitap Dokununca Yüreğeizmir

Diğer Videolar

Şili'de tarihi referandum | Roger Waters'dan 'oy verin' çağrısı

Antalya'da balık ölümleri tedirgin etti

Mahsun Kırmızıgül’den Merkel’e övgü: İsraf yok, şatafat yok, gösteri yok

Sadaka kutusu ve çanta hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Otobüste ‘maske’ gerginliği; uyarılan yolcu dışarıya itildi

Seda Sayan Çılgın Sayısal Loto’yu sundu: Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 Kasım ABD seçimlerine doğru: Yaşananlar, anketler ve olası sonuçlar...

Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip kırmızıya boyadı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nihat Hatipoğlu: Sahip olduğum mekan 35 odalı, butik oteldir...

Bir gecede 11 kez ilişkiye girmek mümkün mü?...

TRT ekranında Erdoğan konuşurken "ööööööiiiiiilllll" yazısı belirdi, soruşturma başlatıldı...

İstanbul'da salgın alarmı; özel hastanelerin 'pandemi hastanesi' olması planlanıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 Kasım ABD seçimlerine doğru: Yaşananlar, anketler ve olası sonuçlar...

Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip kırmızıya boyadı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24