Bu kez İZBAN’da kendi kitabını okudu

İzmir’de 5 yıl önce toplu taşıma aracı İZBAN’da kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğraflanıp ayrımcı bir dille sosyal medyada paylaşılan ve verdiği cevapla bir anda Türkiye gündemine oturan Ali Uçar, kitap yazdı.

Kendisini küçümseyen kadına inat olsun diye kitap yazmadığını, çocukluğundan bu yana yazar olmak istediğini belirten Uçar, "Bugüne dek birçok deneme yapmıştım ama beğenmemiştim. En sonunda başarıya ulaştığımı düşünerek kitabıma son halini verdim. Olumsuz eleştirilere de açığım. Herkeste olduğu gibi benim de eksiklerim vardır. Bu şekilde eksiklerimi görmüş olurum ve bunları gidermeye çalışırım. İnsanların okuyup yorumlarını benimle paylaşmalarını bekliyorum” dedi.