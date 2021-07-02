"Bu kadar ihanet bu ülkeye gerçekten fazla" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabası gözaltına alındı

Halk TV'den Can Çoşkun'un haberine göre önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı yayında AKP'ye yönelik sert sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi Yahya Birinci gece saatlerinde İstanbul Üsküdar'daki evinden gözaltına alındı.

Birinci'nin ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve elektronik eşyalarına el konduğu öğrenildi.

"Elimde belgeli, bu kadar ihanet bu ülkeye gerçekten fazla" diyen Birinci, sözlerinin devamında "Birileri düğmeye basmış her tarafı engelleyin milleti de devlete düşman eyleyin. Ben başka bir şey görmüyorum. Belgesiz kesinlikle konuşmam hepsinin belgesi elimde var" demişti.

Sosyal medya canlı yayınında konuşan Birinci, İsmail Türüt'ün suç örgütü lideri Sedat Peker'e yazdığı 'Reis' şarkısını söyledikten sonra, "Bu ülkede siyasette namus kalmamış. Gelip beni alsın o namussuzlar. Hadi gelsin alsınlar konuşalım. Artık boğazımıza geldi. Bana neden dokunmuyorlar? Patlayacak işleri diye... Allahınız, kitabınız yok mu sizin? Bizi idam edecek haliniz yok" diemişti.

Bir kullanıcının, "Recep Tayyip Erdoğan seni aldırır" demesine Birinci, "İnşallah aldırır. Zaten beni aldırmasını bekliyorum. Çünkü yanındakiler ihanetçi kardeşim. Mektup verdim ulaştırmadılar, belgeler bende sabit. Seçim zamanı sesleri çıkar, çıkarsa tabi. O zamana kadar çoktan sesini kesecekler bu gidişle" cevabını vermişti.