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"Bu kadar ihanet bu ülkeye gerçekten fazla" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabası gözaltına alındı

02 Temmuz 2021 09:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi Yahya Birinci gözaltına alındı.

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