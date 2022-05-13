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'Bu işin fıtratında ölüm var'dan, vatandaşa atılan tekmeye; işte Soma'ya damga vuran 10 video

Bugün 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının yıl dönümü

13 Mayıs 2022 11:02

T24 Video

Türkiye 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybeden 301 madencinin ölümüyle sarsıldı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybıyla sonuçlanan madencilik kazası olarak tarihe geçerken, olay sonrasında Türkiye'de üç günlük yas ilan edildi.

Soma Faciası'nda hayatını kaybeden madenciler, 8'inci yılda bugün anılıyor. 

Soma katliamının yaşandığı günlerde, "Bunlar olağan şeyler, bu işin fıtratında kaza var" açıklaması ile tepki çeken ve karşılaştığı protesto ile markete sığınmak zorunda kalan dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, faciada yakınını kaybeden vatandaşın protestosuna tekmeyle karşılık veren dönemin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’e kadar birçok iktidar yetkilisinin hareket ve söylemleri gündeme damgasını vurmuştu. 

Üzerinden 8 yıl geçen facianın ardından iktidar tarafından o günlerde yapılan açıklamalar ve o günlere damga vuran görüntüler yeniden sosyal medyanın gündeminde yer aldı. 

 

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