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Bu iki fotoğraf da bugün Türkiye'de çekildi

Antalya'da vatandaşlar denize girerken, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yaylalar beyaz örtüyle kaplandı

05 Ekim 2020 17:55

Antalya'da termometreler 37 dereceyi gösterdi, nem oranı yüzde 50'ye kadar çıktı. Güney sahillerinde yaz devam ederken, doğuya yılın ilk karı düştü. Ardahan'ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan'da gün içinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk kar yağışının ardından yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ulgar dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Turizmin başkenti Antalya'da ise hava sıcaklığı 6 derece birden arttı. Kentte termometreler öğlen saatlerinde 37 dereceyi gösterdi, nem oranıysa yüzde 50'ye kadar çıktı. Sıcaktan bunalan kent sakinleriyle tatilciler de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giderek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Şemsiye ve şezlonglarını en az 4 metre aralıklarla konumlandıran tatilciler, ardından denize girdi, bazıları da plajda güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: İHA 

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