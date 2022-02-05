"Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım" diyen Oytun Erbaş'tan eleştirilere yanıt: Benim pazarcı olduğumu herkes bilir

Deneysel Tıp Uzmanı Oytun Erbaş, AKP hükümeti sayesinde akademisyen olduğunu söylediği için gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Oytun Erbaş, "Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Bu hükümet olmasaydı biz öğretim üyesi olamazdık" sözlerini hatırlatarak eleştirilere "Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te benim pazarcı olduğumu herkes bilir" diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz gün TVNET’te Sert Sorular programına katılan Oytun Erbaş, akademide elit bir zümre bulunduğunu ve bu grupta 'Anadolu çocuğu onlar, bilmez' diye bir yaklaşım olduğunu savunmuş "Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum" ifadelerini kullanmıştı.