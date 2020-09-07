"Bu gülüşün sahibini tanıyan var mı? Yeni sezonda o da aramızda"

Ekranların en uzun soluklu komedi programlarından olan Güldür Güldür Show yeni sezona müjdeli bir haberle başlıyor. Programa Kavak Yelleri ile tanınan Dağhan Külegeç katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Güldür Güldür'ün sosyal medyasında paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanıdı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Aranızda bu gülüşün sahibini tanıyan var mı? Gözler Yeni sezonda o da aramızda" notuna yer verildi.