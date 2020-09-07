"Bu gülüşün sahibini tanıyan var mı? Yeni sezonda o da aramızda"

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle tanınan Dağhan Külegeç, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu. Mutlu haber ise Güldür Güldür'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla verildi.
07 Eylül 2020 13:00
Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle tanınan Dağhan Külegeç, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu. Mutlu haber ise Güldür Güldür'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla verildi.
Ekranların en uzun soluklu komedi programlarından olan Güldür Güldür Show yeni sezona müjdeli bir haberle başlıyor. Programa Kavak Yelleri ile tanınan Dağhan Külegeç katıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Güldür Güldür'ün sosyal medyasında paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanıdı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Aranızda bu gülüşün sahibini tanıyan var mı? Gözler Yeni sezonda o da aramızda" notuna yer verildi.
Öte yandan Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve Evrim Akın, Güldür Güldür Show'dan ayrılmıştı.
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