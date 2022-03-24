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Bu görüntülere soruşturma geldi!

24 Mart 2022 08:19

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan bir öğrencinin sınıfın içerisinde öğretmene yaptığı skandal davranış ile ilgili soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü, "Bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen görüntüyle özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı kabul edilmez davranışlarda bulunduğu belirtilip, soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Sosyal medyadan tepki yağdı, soruşturma başlatıldı

Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti. Twitter'da açılan '"öğretmen" etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.

AnkaraMilli Eğitim Müdürlüğüöğretmenöğrenci

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