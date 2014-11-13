'Bu film Ahmet Kaya'sız olmazdı!'

Yalan Dünya dizisiyle adını duyuran Gupse Özay, ilk sinema filmi “Deliha” için stüdyoya girdi. Özay hem senaryosunu yazdığı, hem de başrolünü oynadığı filmin bir sahnesi için Ahmet Kaya'nın seslendirdiği “Hep Sonradan” şarkısını okudu. Gupse Özay, bu sürpriz için “Ahmet Kaya şarkıları ezbere bildiğim yalnızken veya kalabalık, kendisine uğramadan asla geceyi bitirmediğim üstat. Film onsuz olmazdı. Teşekkürler iki gözüm” dedi. Yönetmen Hakan Algül de ekipçe Ahmet Kaya’yı anmak istediklerini belirterek “Yaptığım işlerde Ahmet Kaya’yı anmayı seviyorum. Eyvah Eyvah filmlerinde de Müjgan’la (Mahur Beste) anmıştık” diye konuştu.