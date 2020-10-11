Bu fabrikada çalışanlar önce spor sonra işbaşı yapıyor: Hayatımızın bir parçası

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 650 çalışanı bulunan fabrikada çalışan işçiler, mesaiye fabrika önünde spor yaparak başlıyor.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren ve el aletleri üreten fabrikada işçilerin zinde çalışmalarını sağlamak amacıyla farklı bir projeye imza atıldı. 650 çalışanı bulunan fabrikada işçiler sabahları spor yapmadan iş başı yapamıyor. Her gün fabrika içerisinde yer alan bölüm çalışanları ayrı ayrı, ayda bir kez de toplu olarak tüm fabrika çalışanları fabrika bahçesinde birlikte sabahları egzersiz yapıyor.

Çalışanlar, pandemi sebebiyle sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek her sabah egzersiz için yerlerini alıyor. Çalışanlar, egzersiz konusunda kendilerini yönlendiren spor uzmanının verdiği direktifler doğrultusunda vücutlarına esneklik kazandırabilecek hareketleri koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bu uygulamanın uzun zamandır devam ettiğini ve şirket kültürü haline geldiğini ifade eden Kanca El Aletleri ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, bu hareketlerin çalışanların sağlığı için olduğunu belirtti. Çalışanların sabah daha mutlu bir şekilde iş başı yapmalarını amaçladıklarını ifade eden Kanca, başlattıkları uygulamanın işçiler üzerindeki etkilerinin gözle görülür şekilde yansıdığını dile getirdi.



“Bunu fabrikamızda uygulayalım diye düşündük”

İş seyahati için gittiği Japonya’da işçilerin spor yaptığını görünce örnek aldığını belirten Kanca, "Japonya’da bir otelde kalıyordum. Kaldığım otelin 25’inci katından aşağıya baktığımda otelin bahçesindeki inşaat işçilerinin sabahleyin bir daire içerisinde toplandığı ve o daire içerisinde ortada birisinin durduğunu ve spor yaptıklarını gördüm. Ben 25’inci kattayım, inşaat işçileri zeminde karınca gibi gözüküyorlar ve beş dakika, altı dakika boyunca spor yaptılar, ondan sonra işe başladılar. O zaman fiilen bunu gördüm ve dönünce dedim ki Kanca’da bunu uygulayalım diye düşündük, zaten hazırdık’’ dedi.



"Ayda bir sefer dışarıda topluca yapıyoruz’’

Isınma ve egzersiz hareketlerinin her gün fabrika içerisinde yapıldığını ve ayda bir sefer hava durumuna göre dışarıda toplu egzersiz yapıldığını ifade eden Alper Kanca, "Şimdi hayatımızın bir parçası, yani doğal olarak her gün bu yapılıyor. İnsanlar bundan memnunlar, belki faydasını bazen unutuyorlar, onu da hatırlatıyoruz. Aylık açık havada yaptığımız toplantılarda insanlara da neden bunu yaptığımızı bir kez daha söylüyoruz ki onlar da bunu tekrar hatırlasınlar. Güzel oluyor, memnunlar. Bayramda hani bazı bölgelerde adet vardır herkes birbirinin elini sıkar, sıraya girer ve bir sonraki onun elini sıkar gibi herkesin birbirini gördüğü bir şey, biraz ona benziyor, biraz sosyaliteyi de arttıran bir şey” şeklinde konuştu.