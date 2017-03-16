'Bu Dünyanın Dışında' vizyona girdi; işte fragmanı

Peter Chelsom'un yönettiği ve Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldman ile B.D. Wong'un oynadığı "Bu Dünyanın Dışında" Mars'ta doğan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Senaryosu Peter Chelsom, Allan Loeb ile Tinker Lindsay tarafından kaleme alınan bilim-kurgu ve dram türündeki filmin hikayesi özetle şöyle: "Mars'ta insan kolonisi kurmak üzere yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan birinin hamile olduğu kalkıştan kısa süre sonra anlaşılır. Hamile astronot Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirip ölür. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot 16 yaşına geldiğinde, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan ancak son derece zeki ve araştırmacı bir genç olmuştur. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Ayrıca yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı anlaşılır. Ancak Gardner, NASA tarafından kendisine tahsis edilen yerden kaçar. İnternette yazışarak tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek insan olan Tulsa adlı genç kız ile dünyayı ve yıllarca kendisinde var olduğunu bile bilmediği duyguları keşfetmek üzere bir yolculuğa başlar."