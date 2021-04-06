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Hyundai'nin yaptığı drone şovu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

06 Nisan 2021 10:03

Çin’in Şangay kentinde Hyundai Motor Company'nin lüks otomotiv bölümü Genesis Motors’un dronelar ile yaptığı gösteri Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Güney Kore merkezli Hyundai Motor Company'nin lüks otomotiv bölümü Genesis Motors, Çin pazarına girişini dronelar ile yaptığı gösteri ile kutladı.

Şirketin Çin’in Şangay kentinde 3 bin 281 drone kullanarak yaptığı gösteri Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Markanın Çin CEO'su Markus Henne yaptığı açıklamada, gösterinin işleri farklı şekilde yapmak için cesur bir ruhu sembolize ettiğini ifade ederek, markalarının Çinli tüketicilere daha fazla deneyim ve ilham verici ürünler getireceği sözünü verdi.

Genesis’in yaptığı gösteri, Çinli Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology şirketinin Ekim 2020’de 3 bin 51 drone kullanarak yaptığı şovu da geride bıraktı.

Gösteri, İngilizce ve Çince olarak yazılmış “Merhaba Çin” mesajıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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