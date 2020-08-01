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Bu araç saniyede 2.2 metre hızla yüzmeyi sağlıyor: "Suda süzülerek uçmak gibi"

01 Ağustos 2020 11:11

Seabike isimli yeni bir su aracı bir balık gibi hızlı yüzmenizi sağlıyor. Grişimci Aleksey Lukyanov tarfından icat edilen bu alet pedalla çevrilen pervaneli bir vidayı andırıyor.

Görüntülerde bu aracı kullanarak yarışan 39 yüzücü Seabike’ın maksimum hızı olan saniyede 2,2 metre sürate ulaşmayı amaçladı. Seabike ile Volga nehrini karşıdan karşıya geçmek profesyonel sporcuların sadece 8 dakikasını aldı. Amatör yüzücüler ise 13 dakikada geçmeyi başardı.

Seabike’ı kullananlar verdiği hissin suda süzülerek uçmak gibi olduğunu belirtiyor.

 

Kaynak: Euronews

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