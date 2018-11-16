Bu 2 kedi, 2 yıldır sanat müzesine girmeye çalışıyor

Japonya'nın batısındaki Onomiçi kentinde, 2 yıldır sürekli kapıdan geri çevrilmelerine rağmen sanat müzesine girmeye çalışan 2 kedi, internet fenomeni oldu. Ken-chan adlı siyah kedi, müze kapısından ilk kez 2016'da bir kedi fotoğrafları sergisi sırasında geri çevrildi. Müze yetkililerine göre Ken-chan bir yıl sonra müzeye, personelin Go-chan adı verilen bir sarı kediyle gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar, müzenin artık kedilere izin vermesi gerektiğini söylerken bazı mesajlarda, kedilerle kapı görevlisinin dostluklarına hayranlık belirtiliyor. Twitter'da 45.000 takipçisi bulunan müze, iki kedinin hediyelik eşyalarını satmaya başladı.