BTP Lideri Baş, Diyanet'e sordukları kur korumalı mevduat sorusunu anlattı: Dedim, herhalde vahiy bekleniyor

Kur korumalı TL vadeli mevduattan elde edilecek gelirin haram mı yoksa helal olup olmadığı konusunda Diyanet’e sordukları soruya henüz bir cevap gelmediğini de ifade eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Herhalde vahiy bekleniyor! Haram mı, helal mi? Bu kadar basit bir soru" dedi.

Yurttaş TV Youtube kanalına konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Diyanet'in genel merkezine giderek sorunun takipçisi olduklarını belirtip şöyle dedi:

"Başvurunun üzerinden 1 haftadan fazla bir zaman geçince genel merkezdeki arkadaşlara, 'Diyanet'e bir uğrayın bizim cevabımız ne oldu' diye sorun dedim. Arkadaşlar gittiler, Diyanet'teki arkadaşlar da, 'Üzerinde çalışıyoruz, şuanda araştırmalar yapıyoruz' şeklinde bir cevap verdi. Dedim, herhalde vahiy bekleniyor! Haram mı, helal mi? Bu kadar basit bir soru. Tabi ben bunun olabileceğini düşündüğüm için de üçüncü bir şahısla e-devlet üzerinden Diyanet'in bir portalı var, oradan aynı soruyu yönelttim. Diyanet'ten şu cevap geldi, 'Kurulumuzun faizle ilgili kararları ve duruşu bellidir. Faizli mevduat hesaplarına yatırım yapmak ve vadeli döviz satışında bulunmak kurulumuzca caiz görülmemektedir. Ancak içerisinde faiz unsuru bulunmayan herhangi bir uygulamaya devletin kendiliğinden belli oranlarda yaptığı mali katkı alınabilir' Ben şimdi bunu okuyunca şöyle bir sonuç çıkardım; ‘Bu mevduata parayı yatırdığımız zaman döviz yükselmez de faiz alırsak bu haramdır. Ama döviz yükselir de faiz yerine aradaki farkı alırsak helaldir’ diyor. Yani Diyanet vatandaşa, 'Kumar oynayacaksınız' diyor. Şimdi ben Diyanet'e ikinci soruyu soruyorum; kumar helal midir? Sen bu vadeli mevduat üzerinden insanları kumara sevk ediyorsun çünkü sonucu belli olmayan bir şey bu. O zaman kumar helal midir?”