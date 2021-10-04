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BTP Geneş Başkanı Baş: Emeklilik yaşı maksimum 55 olacak

04 Ekim 2021 08:55

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Şimdi müjdeyi verelim. Afaki konuşmuyorum, gerekli çalışmayı sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımla yapacağım. Ortalama yaş söylüyorum, bir insan 55 yaşından sonra çalışmayacak. Bu yaş 50 olur, 45 de olabilir. Bunun üzerinde çalışacağız ama maksimum 55 olacak” dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Kahramanmaraş il kongresine katıldı. Ali Türk’ün BTP il başkanı seçildiği kongrede konuşan Hüseyin Baş’ın açıklamaları şöyle:

"Diyanet'i Atatürk gibi işletelim"

"Bana 'Diyanet kapatılsın' dediler. ‘Niye’ dedim. ‘Bütçesi şu kadar’ dediler. Dedim ‘daha fazla olsun’. Biz Diyanet'e bütçe mi ayıramıyoruz. Bizim derdimiz bu mu? Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in bu ülkeye zerre kadar zararı var mıydı? O zaman Diyanet'i Atatürk gibi işletelim ve açık kalsın."

"ÖTV adına millete zulmediliyor" 

"ÖTV'yi kaldıracağım dedim. Adamlar 20 senedir ülkeyi yönetiyor, 30 senedir muhalefet ediyor hiç akıllarına gelmemiş, ben söyleyince hepsi ÖTV kaldırma yarışına girdi. Siz ÖTV'yi kaldırırsınız ekonomiyi batırırsınız, ben ÖTV'yi kaldırırım ekonomiyi kurtarırım. Çünkü benim bunu kaldırmam insanlar araba, cep telefonu alsın diye değildir. Benim ÖTV'yi kaldırmam bu insanlara yapılan zulmü yok etmek içindir. ÖTV adı altında millete zulmediliyor."

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