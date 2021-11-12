BTP’den 'Dolar 10 lira olsa kim şaşırır' videosu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabında, "Çok şaşıracakmışız! Ben demiyorum bakın kim diyor" mesajıyla 'Dolar 10 lira olsa kim şaşırır' başlıklı bir video paylaştı.

Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "24'ünde siz bu kardeşinize verin yetkiyi, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır, göreceksiniz” sözlerine, doların yükselişini gösteren bir grafiğe ve yine Erdoğan’ın “Önümüzdeki dönemde herkesi bir kez daha şaşırtmaya kararlıyız" açıklamasına yer verildi.