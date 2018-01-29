Bruno Mars'a altı Grammy ödülü

Ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, altı dalda Grammy ödülü kazanarak bu yılki ödül töreninin yıldızı oldu. Müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Grammy ödülleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki ünlü Madison Square Garden Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. R&B şarkıcısı Bruno Mars'ın '24K Magic' albümü, Yılın Albümü, Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı olmak üzere toplam altı dalda Grammy ödülü kazandı. Mars böylece aday gösterildiği tüm dallarda ödül kazanmış oldu. Sekiz dalda aday gösterilen Jay-Z ise geceden eli boş ayrıldı.